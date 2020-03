Tokio (SID) - Der Äthiopier Birhanu Legese hat zum zweiten Mal in Folge den Tokio-Marathon gewonnen. Beim Auftakt der World Marathon Majors traten aufgrund der Coronavirus-Epidemie lediglich 200 Elite-Athleten an. Normalerweise nehmen in Tokio knapp 40.000 Sportler teil.

Legese setzte sich in 2:04:15 Stunden vor Bashir Abdi (Belgien) und Sisay Lemma (Äthiopien) durch und war damit 33 Sekunden schneller als bei seinem Erfolg im vergangenen Jahr. Bei den Frauen setzte sich Lonah Chemtai Salpeter (Israel) durch.

Die Organisatoren hatten sich vor knapp zwei Wochen entschieden, keine Hobbyläufer zuzulassen. In Japan haben sich mittlerweile 241 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Am Freitag hatten die japanischen Behörden auf der Insel Hokkaido aufgrund einer zunehmenden Anzahl von Ansteckungen den Ausnahmezustand ausgerufen. Das gilt auch für den Olympiaort Sapporo. Sapporo soll bei den in knapp fünf Monaten beginnenden Sommerspielen Schauplatz der olympischen Wettbewerbe im Marathon und im Gehen sein. Am Donnerstag hatte IOC-Präsident Thomas Bach betont, dass er keine Gefahr für die planmäßige Durchführung der Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) sieht.