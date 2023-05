Das Mehrkampf-Meeting der Leichtathleten in Ratingen kann sich über eine prominente Starterin freuen. Die zweimalige Siebenkampf-Olympiasiegerin Nafissatou Thiam hat ihren Auftritt bei den Wettkämpfen am 17. und 18. Juni angekündigt. Die 28 Jahre alte Welt- und Europameisterin aus Belgien plant bei ihrem ersten Wettkampf der Saison allerdings keinen kompletten Siebenkampf, sondern will in einigen Disziplinen ihre Form testen. Das gab ihr Management bekannt.

"Ich freue mich sehr, dass ich beim Meeting in Ratingen zu Gast sein darf. Es ist für mich eine gute Gelegenheit, meine Form in einigen Disziplinen zu testen", sagte Thiam, die bis zur WM in Budapest (19. bis 27. August) keinen kompletten Siebenkampf bestreitet.