Tokio (SID) - Kugelstoßer Niko Kappel hat bei den Paralympischen Spielen in Tokio Bronze gewonnen. Der Rio-Champion kam in seinem vierten und besten Versuch auf 13,30 m und landete damit in der Startklasse F41 auf Rang drei. Auf Sieger Bobirjon Omonow fehlten dem Stuttgarter 76 Zentimeter.

Für Kappel ist es nach der Goldmedaille von 2016 bei seiner zweiten Teilnahme bei Paralympics das zweite Edelmetall. Nach dominanter Vorsaison mit mehreren Weltrekorden plagten Kappel in diesem Jahr immer wieder Verletzungsprobleme, sodass er nie so richtig zu seiner Topform fand.

Marcel Böttger enttäuschte derweil nach seiner Disqualifikation über 100 m auch im Weitsprung. Der sehbehinderte 28-Jährige landete in der Startklasse T12 mit 5,61 m auf dem zehnten und letzten Platz.