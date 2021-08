Tokio (SID) - Der ehemalige Olympionike Alexander Kosenkow (Wattenscheid) hat ein unglückliches Paralympics-Debüt hingelegt. Der 44 Jahre alte Guide wurde im Vorlauf über 100 m mit dem sehbehinderten Marcel Böttger (Bad Oeynhausen) disqualifiziert, weil dem Duo kurz vor dem Ziel ihr Verbindungsband aus den Händen rutschte. Die gemessene Zeit von 11,07 Sekunden wäre Saisonbestleistung gewesen, hätte aber ohnehin nicht für den Finaleinzug gereicht.

"Das ist uns noch nie passiert, selbst im Training nicht", haderte Kosenkow mit der Disqualifikation: "Man ist bei diesen klimatischen Bedingungen komplett nass an den Händen. Beim Sprinten versucht man nicht zu verkrampfen und lässt mal ein bisschen locker. Beim Zieleinlauf kann es sein, dass ich das zu heftig gemacht habe und wir in der letzten Sekunde aus dem Band rausgeflutscht sind."

Besser lief es für Isabelle Foerder (Erfurt) über 100 m in der Startklasse T35. Die 42-Jährige wurde in 15,65 Sekunden Zweite ihres Vorlaufs und qualifizierte sich direkt für das Finale am Morgen deutscher Zeit (12.45 Uhr).