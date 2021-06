Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Para-Leichtathleten haben am zweiten Wettkampftag der EM im polnischen Bydgoszcz zwei weitere Medaillen gesammelt. Nicole Nicoleitzik (Püttlingen) lief über 200 m in der Klasse T36 in 31,52 Sekunden auf Rang zwei. Janne Engeleiter (Rathenow) sicherte sich in 13,03 Sekunden bei den Sehbehinderten über 100 m Bronze. Beide Athleten des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) verpassten dabei aber die anvisierte Paralympics-Norm.

"Die Norm war das Wichtige und die habe ich leider nicht gepackt", zeigte sich Engeleiter trotz ihrer sechsten EM-Medaille unzufrieden: "Ich war vorher verletzt, deshalb wussten wir, dass es schwer wird. Aber wir haben ja noch drei Wochen Zeit."

Insgesamt gewann das deutsche Team bei den noch bis Samstag laufenden Europameisterschaften damit bereits sieben Medaillen, darunter eine goldene von Weitspringer Markus Rehm.

Für den DBS gehen nur 15 Athlet*innen und ein Guide bei den Titelkämpfen an den Start. Unter anderem verzichten die mehrmaligen Sprint-Weltmeister Johannes Floors und Irmgard Bensusan mit Blick auf die Paralympics (24. August bis 5. September) auf die EM-Teilnahme.