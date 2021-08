Tokio (SID) - Rennrollstuhlfahrerin Merle Menje (Singen) hat eine glänzende Premiere bei den Paralympischen Spielen hingelegt. Die 17 Jahre alte deutsche Nachwuchshoffnung fuhr im Finale über 5000 m in der Startklasse T54 in persönlicher Bestzeit von 11:16,38 auf einen überzeugenden sechsten Platz. Bis zur Zielgerade hatte die Europameisterin sogar Chancen auf Bronze, ehe sich die deutliche erfahrenere Konkurrenz im Spurt durchsetzte.

"Es war schön, ich habe es genossen. Ich kann zufrieden sein", sagte Menje: "Das gibt mir Selbstvertrauen. Ich habe gesehen, dass ich vorne mitfahren kann. Das macht sehr viel Mut für die nächsten Rennen." Die Schülerin geht noch über 400 m, 800 m und 1500 m an den Start. Bei der EM im Juni war ihr Stern mit zweimal Gold und zweimal Silber aufgegangen, die stärksten Konkurrentinnen in ihrer Startklasse kommen allerdings aus den USA und Australien.

Im Sprint über 100 m in der Startklasse T38 schaffte Lindy Ave (Greifswald) den Sprung ins Finale am Mittag deutscher Zeit. Die 23-Jährige lief im Vorlauf in 12,87 Sekunden persönliche Bestzeit und kann sich sogar Hoffnungen auf eine Medaille machen. Nele Moos schied trotz neuer Bestzeit von 13,58 Sekunden als Fünfte ihres Laufs aus.