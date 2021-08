Tokio (SID) - Para-Sprinterin Nicole Nicoleitzik ist nach ihrem dritten Platz über die 200 m disqualifiziert worden. Die Saarländerin soll im Finale der Klasse T36 ihre Bahn verlassen haben, sie wurde dafür nachträglich bestraft. Die deutsche Mannschaft verzichtete auf einen Protest, damit muss die 26-Jährige weiter auf ihre erste Medaille bei Paralympischen Spielen warten.

Im zweiten Finale mit deutscher Beteiligung landete Youngster Yannis Fischer am Sonntagmorgen im Kugelstoßen auf Rang sechs. Der kleinwüchsige 19-Jährige kam mit 10,16 m bis auf fünf Zentimeter an seine persönliche Bestleistung heran, zu Bronze fehlte ihm allerdings mehr als ein halber Meter.

Merle Menje erreichte nach ihrem sechsten Platz über 5000 m auch das Finale über 800 m am Mittag deutscher Zeit (12.17 Uhr). Die 17-Jährige fuhr in ihrem Vorlauf in 1:53,06 auf Rang zwei.