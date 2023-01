Düsseldorf (SID) - Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist erfolgreich in die neue Weitsprungsaison gestartet. Dank eines hervorragenden Schlusssprungs setzte sich die Doppel-Weltmeisterin am Sonntag beim ISTAF Indoor in Düsseldorf mit 6,83 m im sechsten Durchgang an die Spitze. Damit sicherte sich Mihambo vor 6100 Zuschauern ihren dritten Sieg bei der dritten Austragung, blieb aber 13 Zentimeter unter ihrem Düsseldorfer Meetingrekord des Vorjahres.

Zwei Tage zuvor war Mihambo beim Indoor-Meeting in Karlsruhe noch in einer für sie ungewöhnlichen Disziplin an den Start gegangen. Über 60 m sprintete die Athletin der LG Kurpfalz gegen die Weltspitze und verpasste das Finale der besten Acht in 7,43 Sekunden nur um 12 Hundertstel.

Zurück in ihrer Paradedisziplin absolvierte Mihambo in Düsseldorf nun ihren ersten "ernsten" Härtetest für die Hallen-DM in Dortmund (18./19. Februar). Mit drei Fehlversuchen wusste die 28-Jährige zunächst nicht zu überzeugen, konnte letztlich aber trotzdem jubeln.

Ihren zweiten und letzten Wettkampf vor den Deutschen Meisterschaften bestreitet Mihambo ebenfalls beim ISTAF Indoor - am 10. Februar in Berlin. Auch dort hält sie den Meetingrekord (7,07 m).