Nairobi (SID) - Kenias zweimaliger 800-m-Olympiasieger David Rudisha hat offenbar einen Schutzengel. Bei einer dramatischen Notlandung eines Flugzeugs mit dem Weltrekordler an Bord verhinderte der Pilot durch geschickte Manöver am vergangenen Samstag nach Angaben Rudishas nur knapp einen Absturz der Maschine. Der frühere Mittelstreckler blieb offiziellen Angaben zufolge unverletzt.

"Es war beängstigend", beschrieb Rudisha in der Zeitung The Nation die bangen Momente, "man hält förmlich sein Herz in der Hand und betet zu Gott. Wir können Gott nur danken, dass wir alle noch leben."

Zu den Ursachen der Maschinenprobleme machte Rudisha, der sich auf dem Rückflug von den Massai Olympics in seiner südkenianischen Heimatregion befand, keine konkreten Angaben. "Nach sieben oder acht Minuten in der Luft gab der Motor plötzlich nichts mehr von sich. Der Pilot sah eine freie Fläche, wo er versuchte, das Flugzeug zu landen. Aber ein Flügel prallte gegen einen Baum, das Flugzeug begann zu trudeln und landete schließlich auf dem felsigen Feld", erzählte der Ex-Sportler in einem weiteren Interview mit der BBC lediglich: "Der Pilot hat einen unglaublichen Job gemacht, das Flugzeug so stabil zu halten."

Rudisha kam sieben Tage vor seinem 34. Geburtstag zum zweiten Mal binnen rund drei Jahren in einer brandgefährlichen Situation mit dem Leben davon: Im August 2019 war der zweimalige Weltmeister ebenfalls in Kenia mit seinem SUV-Fahrzeug auf einer Autobahn nach einem Reifenplatzer mit hoher Geschwindigkeit in einen Bus gerast, erlitt bei dem Frontalcrash allerdings nur leichte Verletzungen.

Rudisha hält seit seinem Olympiasieg im Jahr 2012 in 1:40,91 Minuten den Weltrekord über 800 m. 2016 holte er auch in Rio de Janeiro Gold.