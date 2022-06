Berlin (SID) - Der frühere Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg) hat seinen Start bei den deutschen Meisterschaften am Wochenende in Berlin abgesagt. Der 29-Jährige klagt über eine Entzündung in der Schulter, das bestätigte sein Trainer Boris Obergföll. Vetters Teilnahme an der WM im Juli in Eugene/Oregon ist dank einer Wildcard nicht gefährdet. Für die EM im August in München kann er sich trotz der Absage in Berlin noch qualifizieren.