Berlin (SID) - Sprint-Olympiasieger Marcell Jacobs feiert nach seinem überraschenden Triumph in Tokio beim Hallen-ISTAF in Berlin am 4. Februar sein Comeback. In seinem ersten Rennen nach dem Olympiasieg trifft der Italiener unter anderem auf die Deutschen Deniz Almas, Lucas Ansah-Peprah, Kevin Kranz und Marvin Schulte, wie der Veranstalter am Montag bekannt gab.

"Die Fans werden spektakuläre 60-m-Rennen in Berlin erleben", sagte Meetingdirektor Martin Seeber. Aktuell sind 1500 Zuschauer bei dem Meeting zugelassen.