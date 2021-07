Tokio (SID) - Sprinter Alex Quinonez ist wegen Versäumnissen bei Dopingkontrollen von der Unabhängigen Integritätskommission AIU für ein Jahr gesperrt worden. Der WM-Dritte über 200 m aus Ecuador darf damit bei den am Freitag in Tokio beginnenden Olympischen Spielen nicht an den Start gehen. Quinonez kann gegen das Urteil allerdings noch Berufung einlegen.

Der 31-Jährige hatte am 2. Juni 2020, 28. September 2020 und 19. Mai 2021 drei Dopingtests verpasst. Spitzensportler müssen für Dopingkontrollen zur Verfügung stehen und daher ihren Aufenthaltsort angeben. Drei Verstöße gegen diese Pflichten werden sanktioniert.

Quinonez war bereits Anfang des Monats vorläufig suspendiert worden. Bei den Weltmeisterschaften 2019 in Doha hatte er in 19,98 Sekunden Bronze gewonnen. In Tokio sollte er ebenfalls über 200 m an den Start gehen.