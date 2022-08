München (SID) - Die deutschen Sprinterinnen Alexandra Burghardt (Burghausen) und Jessica-Bianca Wessolly (Mannheim) haben bei der Heim-EM in München die Vorläufe über 200 m überstanden. Burghardt, Teil der 4x100m-Bronzestaffel bei der WM in Eugene, zog in 23,16 Sekunden in das Halbfinale am Abend ein. Wessolly lief in Saisonbestzeit (23,14) in die nächste Runde. In dieser ist auch Corinna Schwab (Chemnitz) vertreten, die als Dritte der Meldeliste bereits gesetzt war.

Bei den Männern schied Robin Erewa (Wattenscheid/21,12) nach einem enttäuschenden Lauf aus. Joshua Hartmann (Köln) und Owen Ansah (Hamburg) standen bereits vorzeitig in der Vorschlussrunde. Die Halbfinals finden am Donnerstagabend (ab 20.13 Uhr/ARD), die Endläufe am Freitagabend (21.20 Männer/22.22 Frauen) statt.