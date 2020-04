Köln (SID) - "Ausführung vorzüglich, alles unter Kontrolle": Der ehemalige Stabhochsprung-Weltrekordler Renaud Lavillenie war mit sich sehr zufrieden. Auf seiner eigenen Anlage im Garten hatte der Franzose gerade im dritten Versuch 5,61 m übersprungen und kommentierte seinen Sprung vom vergangenen Samstag in einem Video auf Instagram voller Begeisterung selbst.

Lavillenie, Olympiasieger von 2012 in London, hat in der Coronakrise kurzerhand einen eigenen Wettkampf ins Leben gerufen, die "internationale Home-Challenge". Und hält seine Fans in der an Sport armen Zeit auf dem Laufenden.

Von seiner Bestleistung war der 33-Jährige mit seiner Höhe natürlich deutlich entfernt. Mit 6,16 m in der Halle hielt er zwischen 2014 und 2020 den Weltrekord, ehe er im vergangenen Februar vom schwedischen Shooting-Star Armand Duplantis (6,18) entthront worden war.