Tokio (SID) - Sprinter Felix Streng greift bei den Paralympics in Tokio nach seiner zweiten Goldmedaille. Der Sieger über die 100 m präsentierte sich auch über die doppelte Distanz im Vorlauf souverän und lief in 21,98 Sekunden in der Startklasse T64 die zweitschnellste Zeit. Das Finale über die 200 m findet am Mittag deutscher Zeit statt (13.15 Uhr).

"Das war ein guter Vorlauf", sagte der 26-Jährige: "Es war ein ganz entspannter Lauf, die letzten 50 m bin ich eigentlich ausgetrudelt. Jetzt heißt es ausruhen, ready werden und dann richtig Gas geben." Für seine zweite Goldchance hatte Streng extra auf einen Einsatz in der Universalstaffel am Freitag verzichtet.