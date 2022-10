Köln (SID) - Lauf-Ass Konstanze Klosterhalfen hat ein Traum-Debüt über die Halbmarathon-Distanz hingelegt. Die Leverkusenerin gewann am Sonntag in Valencia ihr erstes Rennen über 21,0975 Kilometer in 1:05,41 Stunden und lief damit die drittbeste von einer Europäerin je aufgestellte Zeit.

Zum deutschen Rekord von Melat Kejeta (Kassel), die im polnischen Gdynia bei der Halbmarathon-WM 2020 in 1:05:18 Stunden den zweiten Platz belegt hatte, fehlten Klosterhalfen lediglich 23 Sekunden. Die europäische Bestmarke hält die Niederländerin Sifan Hassan (1:05,15).

Klosterhalfen hatte bei der EM in München überraschend Gold über die 5000 m gewonnen. Anschließend bereitete sie sich in einem Höhentrainingslager in Kenia auf ihre Premiere in Spanien vor. "Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auch", hatte sie im Vorfeld gesagt.

Die 25-Jährige hält die deutschen Bahn-Rekorde auf Strecken von der Meile bis zu den 10.000 m. Auf der Straße ist sie bis zu ihrem Start in Valencia seltener in Aktion getreten, konkret seit 2017 nur dreimal: Je einmal über die Meile, über 5 Kilometer und zuletzt im Dezember 2021 über 10 Kilometer in der Bestzeit von 31:10 Minuten.