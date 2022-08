München (SID) - Elina Tzengko hat Christin Hussong als Speerwurf-Europameisterin abgelöst. In Abwesenheit der deutschen Titelverteidigerin gewann die Griechin am Samstagabend in München mit 65,81 m vor der Serbin Adriana Vilagos (62,01) und Weltrekordhalterin Barbora Spotakova (60,68) aus Tschechien. Annika Marie Fuchs (Potsdam) verpasste mit 54,52 m den Endkampf um rund drei Meter und wurde Elfte.

Die zweimalige Olympiasiegerin Spotakova gewann dank ihres besten Wurfs im letzten Durchgang die insgesamt vierte EM-Medaille ihrer Karriere. Die heute 41-Jährige war bereits vor 20 Jahren, als die EM ebenfalls im Münchner Olympiastadion ausgetragen wurde, am Start, damals aber in der Qualifikation ausgeschieden.

Ihre große Karriere nahm anschließend Fahrt auf: Spotakova holte in ihrer bisherigen Laufbahn unter anderem drei Mal WM-Gold und den EM-Titel 2014. Ihr Weltrekord (72,28) stammt aus dem Jahr 2008.

Hussong (Zweibrücken) hatte wegen der Folgen einer Corona-Infektion ihren EM-Start absagen müssen. Jana Marie Lowka (Frankfurt) und Lea Wipper (Magdeburg) waren in der Qualifikation ausgeschieden.