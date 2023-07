Tobias Unger hat nach dem Verlust des deutschen Rekords über 200 m seinem Nachfolger Joshua Hartmann gratuliert. "Ich hatte schon im vergangenen Jahr damit gerechnet, dass Joshua meinen Rekord knackt", sagte der 44-Jährige den Stuttgarter Nachrichten, "jetzt hat endlich alles gepasst. Ich freue mich sehr für ihn, denn es macht einfach Spaß, ihn laufen zu sehen."

Der 24-jährige Hartmann war am Sonntag bei den deutschen Meisterschaften in Kassel in 20,02 Sekunden zum Titel gestürmt. Der Kölner Sprinter pulverisierte damit Ungers Bestmarke (20,20) aus dem Jahr 2005 um fast zwei Zehntelsekunden und sicherte sich zudem sein Ticket für die Weltmeisterschaften in Budapest (19. bis 27. August).