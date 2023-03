Istanbul (SID) - Dreispringer Max Heß hat bei der Hallen-EM in Istanbul eine ungewöhnliche Serie ausgebaut und erneut die Bronzemedaille gewonnen. Der Leichtathlet aus Chemnitz musste sich am Freitag in Istanbul mit 16,54 m lediglich dem portugiesischen Titelverteidiger Pedro Pablo Pichardo (17,60) und Nikolaos Andrikopoulos aus Griechenland (16,58) geschlagen geben, ein Zentimeter fehlte Heß zu Silber.

Zum vierten Mal in Folge kehrt der EM-Champion von 2016 nun mit einem dritten Platz von Europameisterschaften unterm Hallendach zurück. 2017 in Belgrad, 2019 in Glasgow sowie 2021 in Torun hatte Heß jeweils Bronze geholt.

Der 26-Jährige sicherte bei den Titelkämpfen in der Türkei die dritte Medaille für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV). Zuvor hatte Hanna Klein (Tübingen) vor Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) Gold über 3000 m gewonnen.