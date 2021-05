Köln (SID) - Der frühere Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter (28/Offenburg) führt das Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) für die Team-EM in Polen an. Jeweils 25 Athletinnen und Athleten werden in Chorzow am 29. und 30. Mai an den Start gehen, darunter auch die ehemalige Speer-Europameisterin Christin Hussong (Zweibrücken).

Der deutsche Rekordler Vetter hatte am Mittwoch rund zwei Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) mit der siebtbesten Weite der Geschichte ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim Meeting im tschechischen Ostrau stellte der 28-Jährige mit 94,20 m eine Weltjahresbestleistung auf.