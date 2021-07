Oslo (SID) - Weltmeister Karsten Warholm ist bei seinem Heimspiel in Oslo Weltrekord über 400 m Hürden gelaufen. Der Norweger unterbot am Donnerstagabend beim Diamond-League-Meeting mit 46,70 Sekunden die 29 Jahre alte Bestzeit des US-Amerikaners Kevin Young (46,78) um acht Hundertstel. Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo tankte derweil Selbstvertrauen für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August).

Die 27 Jahre alte Heidelbergerin revanchierte sich an der Olympiadritten Ivana Spanovic für die Niederlage beim vergangenen Meeting in Rom, als die Serbin Mihambo den Sieg im letzten Sprung noch wegschnappte. Diesmal lag die Athletin von der LG Kurpfalz erneut nach den ersten fünf Runden vorne und behielt auch beim finalen Sprung die Nerven.

Mit der Weite von 6,86 m blieb Mihambo zwar knapp hinter ihrer Saisonbestleistung (6,92), beim letzten Versuch blieb sie allerdings hochkonzentriert und sicherte sich souverän mit 6,83 m den Sieg. Spanovic hatte 6,61 m vorgelegt.

Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis holte sich souverän den Sieg und unterstrich erneut seine Favoritenrolle mit Blick auf Tokio. Der Schwede meisterte 6,01 m im ersten Versuch und ließ sich im Anschluss die Weltrekordhöhe 6,19 m auflegen, scheiterte aber bei allen drei Versuchen. Seine Bestleistung steht bei 6,18 m. Anfang Juni hatte Duplantis mit einer Höhe von 6,10 m die Weltjahresbestleistung unter freien Himmel geknackt.

Auch Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong (Zweibrücken) geht mit einem guten Gefühl in die finale Vorbereitungsphase für Olympia. Die 27-Jährige setzte sich trotz einer mäßigen Leistung im finalen Wurf gegen die Weltjahresbeste Maria Andrejczyk (Polen) durch, nach den ersten fünf Runden hatte Hussong noch knapp zurückgelegen. Mit einer Weite von 62,62 m kam Hussong jedoch nicht an ihre Saisonbestleistung (69,19) heran.

Im Dreisprung verpasste Max Heß knapp das Podest. Der Chemnitzer belegte beim Erfolg des Algeriers Yasser Triki (17,24) mit 19 Zentimetern Rückstand auf das Podium mit 16,45 m den fünften Rang.