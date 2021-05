Köln (SID) - Der deutsche Speerwurf-Rekordler Johannes Vetter hat rund zweieinhalb Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) seine blendende Verfassung erneut unter Beweis gestellt. Beim Winterwurf-Europacup am Samstag in Split/Kroatien ließ der 28-Jährige der Konkurrenz einmal mehr keine Chance und gewann mit einer Weite von 91,12 m.

Zweiter wurde mit deutlichem Abstand Andrian Mardare (Moldau), dessen bester Versuch auf 86,66 m flog. Den dritten Platz sicherte sich Pawel Mjaleschka aus Belarus (82,55 m). Vor knapp zwei Wochen hatte Vetter in seiner Wahlheimat Offenburg bereits 91,50 m geworfen, damit führt er die Weltjahresbestenliste souverän an.

Im Kugelstoßen sicherte sich Sara Gambetta (Halle/Saale) dank eines starken Auftritts den Sieg. Mit ihren 18,86 m stellte die 28-Jährige nicht nur eine persönliche Bestleistung auf, sondern knackte zudem die Olympia-Norm. Zweite wurde die Aliona Dubizkaja aus Belarus (18,79 m), Dritte die Türkin Emel Dereli (18,29 m).