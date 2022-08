München (SID) - Zehnkämpfer Niklas Kaul (Mainz) greift bei der Heim-EM in München weiter nach Gold. Zum Beginn des zweiten Wettkampftages legte der Ex-Weltmeister aus Mainz über die 110 m Hürden mit 14,45 Sekunden eine ordentliche Leistung hin, der 24-Jährige liegt nach sechs Disziplinen mit 5101 Punkten damit zunächst auf Platz vier.

In Führung liegt weiter Simon Ehammer (5668), Kaul hat im Vergleich zur Konkurrenz aber einen deutlich stärkeren zweiten Tag. Kai Kazmirek ist Sechster (5076).

Die Karriere von Arthur Abele endete in einem kleinen Drama: Der Titelverteidiger wurde wegen eines Fehlstarts disqualifiziert. Im Vorfeld hatte der Ulmer angekündigt, in München seinen letzten Zehnkampf zu bestreiten. Tim Nowak musste den Wettkampf wegen Kreislaufproblemen beenden.

Weltrekordler und Weltmeister Kevin Mayer hatte verletzungsbedingt nach den 100 m aufgeben müssen. Nur der Franzose lag in der Meldeliste vor Kaul, der bei der WM in Eugene vor drei Wochen mit 8434 Punkten Sechster geworden war. "Was mir hier hilft, ist, dass ich das Publikum dabei habe. Das war in Eugene auch anders", sagte Kaul: "Das wird mich am zweiten Tag hoffentlich etwas tragen, es ist schön, der Jäger zu sein."

Vor drei Jahren in Doha war Kaul mit 8691 Punkten jüngster Weltmeister der Geschichte geworden, auch damals rollte er das Feld von hinten auf.