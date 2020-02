Hamburg (SID) - Er krönte sich als erster Deutscher zum König der Athleten, war als Wintersportler, Fußball-Trainer und Handball-Torwart ein sportlicher Alleskönner: Und am Montag feiert Willi Holdorf, Zehnkampf-Olympiasieger von Tokio 1964, seinen 80. Geburtstag.

"Ich dachte an meinen kleinen Sohn zu Hause. Der sollte später nicht mal sagen: Mein Vater hätte Olympiasieger werden können, aber er war zu schlapp dazu", sagte Holdorf einmal dem SID über seinen Kampf im abschließenden "Marathon" des Zehnkampfes in Tokio.

Der Schleswig-Holsteiner lag vor der letzten Disziplin in Führung, doch sein Rivale Rein Aun aus der Sowjetunion galt als besserer Läufer. "Aber mit Gold vor Augen kann man sich schon mal ein bisschen anstrengen", sagte Holdorf, seit 2011 Mitglied der 'Hall of Fame des deutschen Sports'. In Tokio reichte seine Kraft nicht einmal mehr für eine Ehrenrunde. Die Bilder von damals sind bis heute unvergessen.

Das harte Brot der frühen Jahre hatte Holdorf zäh gemacht. Sein Geburtsort: das 500-Seelen-Dorf Blomesche Wildnis - so einsam, wie der Name es sagt. Der Vater fiel im Krieg, Holdorf musste auf dem heimischen Bauernhof früh zupacken. Ablenkung gab es nicht, bis auf ein bisschen Fußball.

Er lernte in jener entbehrungsreichen Zeit all das, was ihn später als "König der Athleten" auszeichnete: Willensstärke, Energie und Zähigkeit. Tokio war Holdorfs letzter Zehnkampf, er trat auf dem Höhepunkt seiner Karriere mit erst 24 Jahren zurück.