Köln (SID) - Zehnkampf-Weltmeister Kevin Mayer aus Frankreich wird bei der Leichtathletik-EM in München (15. bis 21. August) an den Start gehen. Dies bestätigte der 30 Jahre alte Weltrekordler am Montag.

Mayer hatte vor anderthalb Wochen in Eugene/Oregon seinen zweiten WM-Titel nach 2017 gewonnen. In München wird er unter anderem auf Niklas Kaul (Mainz), Weltmeister 2019, und den EM-Titelverteidiger Arthur Abele (Ulm) treffen. Seine bislang einzige EM-Medaille hat Mayer 2014 mit Silber in Amsterdam geholt.