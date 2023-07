Sprinterin Gina Lückenkemper hat 20 Stunden nach ihrem Triumph über die 100 m auch mit der Staffel den deutschen Meistertitel gewonnen. Die Europameisterin setzte sich am Sonntag in Kassel zusammen mit Leonie Kluwig, Michelle Janiak und Nadine Reetz vom SCC Berlin in 43,91 Sekunden vor den Quartetts des VfL Sindelfingen (44,37) und der LG Stadtwerke München (44,44) durch.

"Es war eine unfassbar geile Leistung von allen Mädels. Da darf man auch mal gemeinsam kreischen", sagte Schlussläuferin Lückenkemper in der ARD. Die Berlinerinnen, die durch Lückenkempers Training in den USA selten zusammen auf der Bahn stehen, waren über die 4x100m nicht als Top-Favoritinnen an den Start gegangen.

Lückenkemper hatte am Samstag in 11,03 Sekunden mühelos ihren vierten DM-Titel über die 100 m geholt.