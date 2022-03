Hamburg Sea Devils verlängern mit Running Back Hummel

München - Das deutsche American Fotball-Team Hamburg Sea Devils haben die Vertragsverlängerung von Running Back Johann Hummel bekanntgegeben.

Der 94-Kilogramm schwere Sportstudent, der also auch in der kommenden Saison bei den Hanseaten spielen wird, überzeugte vor allem mit seiner Geschwindigkeit und Flinkheit, heißt es in der Pressemeldung des Teams aus der European League of Football.

Leichte Entscheidung für Hummel

"Im letzten Jahr habe ich wahrscheinlich so viel Neues dazugelernt, wie in meiner gesamten Football-Karriere zuvor. Um mich persönlich weiterzuentwickeln, steht es daher für mich außer Frage, wieder für die Sea Devils zu spielen.", sagte der 23-Jährige, der in Wedel geboren ist.

Hummel ergänzt das Backfield um den britischen Running Back Glen Toonga und „Offensive Rookie of the Year“ Gerald Ameln. Im ersten Spiel gegen die Leipzig Kings erzielte der "Athletikfreak" seinen ersten Touchdown.

Hummel ist ein Unterschiedsspieler

"Johann kann den Unterschied machen, wenn er sich dem Wettkampf im Backfield stellt. Coach Sören Hauff und ich schauen gespannt darauf, wie er sich im Vergleich zum vergangenen Jahr entwickelt. Dort konnte er bereits starke Ansätze zeigen“, erklärt Offensive Coordinator Kirk Heidelberg.

Unterstützt wird der Running Backs-Corps von Full Back Jeremy Sarfo. Saisonstart für die Sea Devils ist am 5. Juni gegen die Berlin Thunder.

