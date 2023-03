Leichtathletik-EM: Schock beim Hürdenlauf - Sprinter bleibt regungslos liegen

Bange Momente bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Istanbul. Zum Abschluss der Wettkämpfe ist der spanische Hürdenläufer Enrique Llopis beim Finale über 60 Meter Hürden zu Fall gekommen und regungslos am Boden liegen geblieben.

Der 22-Jährige hatte einen Fehltritt gemacht und war in der Folge über die letzte Hürde gestürzt. Danach schlug er mit seinem Kopf auf der Bahn auf.

Nur Sekunden später eilten Ärzte und Sanitäter herbei. Der Kopf- und Nackenbereich des Spaniers wurde stabilisiert, die Szenerie zudem mit Tüchern abgeschirmt.

Llopis meldet sich aus Krankenbett

Llopis wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Offizielle Updates zu seinem Zustand gab es zunächst nicht. Am späten Sonntagabend kam dann die erlösende Nachricht. In einem auf Twitter verbreiteten Video erklärte der Spanier aus dem Krankenbett: "Alle Tests sind gut verlaufen, jetzt muss ich mich vom Schock erholen."

El mensaje que estábamos deseando escuchar:@llopis110 está bien y quiere agradeceros todo el apoyo que le habéis mostrado en estas últimas horas. 💪🏼 pic.twitter.com/tDMHxOlqrR — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) March 5, 2023

Übrigens: Der Schweizer Jason Joseph siegte mit einer Zeit von 7,41 Sekunden.