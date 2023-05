Pferdesport: Sieben tote Pferde beim Kentucky Derby

Schockierende Nachrichten rund um das 149. Kentucky Derby: Innerhalb von zehn Tagen sind bei der traditionsreichen Pferderennsport-Veranstaltung sieben Tiere ums Leben gekommen. Auch zwei Pferde aus dem Samstagsprogramm mussten nach Rennverletzungen eingeschläfert werden.

"Wir sind zutiefst traurig, dass wir diese tragischen Todesfälle melden müssen. Churchill Downs setzt sich unermüdlich für die Gesundheit und das Wohlergehen von Pferden ein", erklärte der Veranstalter.

Tierschutzorganisationen zeigten sich entsetzt ob der Zustände und forderten den Veranstalter auf, die Rennbahn zu schließen. "Churchill Downs ist ein Schlachtfeld", sagte Kathy Guillermo, Senior-Vizepräsidentin der Organisation "PETA".

Trainer auf unbestimmte Zeit suspendiert

Ramiro Restrepo, Besitzer des siegreichen Pferdes "Mage", sprach von einem "schwierigen Thema". Er sei sich "sicher, dass es einige Untersuchungen geben wird, um den Grund dafür herauszufinden, und ich hoffe, dass diese ein paar mehr Antworten liefern werden".

Die Ermittlungen zur Todesursache der Pferde sind noch nicht abgeschlossen. Trainer Saffie Joseph Jr., der zwei der verstorbenen Tiere - darunter Mitfavorit "Wild On Ice" - trainierte, wurde auf unbestimmte Zeit suspendiert.

Das Kentucky Derby war der Auftakt der sogenannten "Triple Crown", deren zweites Rennen die Preakness Stakes am 20. Mai in Baltimore/Maryland sind. Beschlossen wird die Dreierserie mit den Belmont Stakes im Juni in New York.