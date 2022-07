European League of Football

Rückblick: Alle zehn Touchdowns der Sea Devils gegen die Rams

Die Hamburg Sea Devils fertigten am 6. Spieltag in der ELF die Instanbul Rams mit 70:0 ab. Die Sea Devils treffen am Sonntag ab 14:45 Uhr auf Rhein Fire Düsseldorf. Zu sehen gibt es das Spiel live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de.

2:03 min