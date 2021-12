Köln (SID) - Große Trauer in der österreichischen Motorradszene: Motocrosser Rene Hofer ist bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. Dies bestätigte das KTM-Team, für das Hofer startete, am Sonntag. Hofer wurde nur 19 Jahre alt, bei dem Unfall in Tweng im Salzburger Land starben auch zwei 19 und 24 Jahre alte Begleiter, berichteten mehrere österreichische Medien. Fünf weitere Personen wurden verschüttet, sie überlebten das Unglück.

KTM sprach Hofers Familie im Namen der gesamten Motocross-Welt "tiefes Mitgefühl" in dieser "unglaublich schwierigen Zeit" aus. "Rene (...) wird uns allen in Erinnerung bleiben. Nicht nur wegen seines Talents auf der Strecke, sondern wegen seines aufgeschlossenen, lustigen und freundlichen Gemüts." Hofer habe "immer ein Lächeln im Gesicht" gehabt.