München - Große DTM-Fahrerbekanntgabe bei Mercedes-AMG für die DTM-Saison 2022, in der erneut sieben Piloten den Mercedes-AMG GT3 pilotieren sollen: Wie 'Motorsport-Total.com' prognostiziert hat, verlässt Meister Maximilian Götz tatsächlich sein HRT-Team und tritt 2022 als Teamkollege von Lucas Auer für die Winward-Mannschaft an, für die er bereits in der Vergangenheit fuhr.

Statt auf Götz setzt das Team von Hubert Haupt dieses Jahr auf den 25-jährigen Neueinsteiger Luca Stolz, der 2021 beim DTM-Gaststart auf dem Nürburgring im Toksport-WRT-Mercedes überzeugte. Sein neuer Teamkollege wird Ex-GetSpeed-DTM-Pilot Arjun Maini.

Für eine Überraschung sorgt das GruppeM-Team, das dieses Jahr ein zweites Auto einsetzt: Dort feiert nicht nur der 35-jährige Maro Engel, der bereits von 2008 bis 2011 sowie 2017 in der DTM am Start war, sein zweites DTM-Comeback, sondern entgegen der Erwartungen ist Daniel Juncadella bei der Mannschaft von Kenny Chen nicht mehr an Bord!

GruppeM-Überraschung: Grenier ersetzt Juncadella

Stattdessen vertraut man 2022 auf die Dienste des Kanadiers Mikael Grenier, der ein eher unbeschriebenes Blatt ist. Der 29-Jährige wurde erst am vergangenen Freitag als Teil des Mercedes-AMG-Kaders präsentiert, jetzt darf er sich sogar über ein Cockpit in der DTM freuen.

Wie es mit den nicht werksunterstützten AMG-Teams weitergeht? Während GetSpeed - wie berichtet - nicht mehr in der DTM an den Start gehen wird, bleibt Mücke mit Maximilian Buhk in der Traditionsserie an Bord. 2022 stellt man laut Informationen von 'Motorsport-Total.com' den einzigen Boliden, der mit dem Space-Drive-System von Schaeffler-Paravan ausgestattet ist.

Doch was sagt Champion Götz zu seinem Teamwechsel? "Mit der aus HTP Motorsport hervorgegangenen Mannschaft verbinde ich großartige Erfolge", verweist der 36-Jährige in der Pressemitteilung auf seinen Sieg mit dem Team in Altendiez ansässigen Team beim 24-Stunden-Klassiker von Spa im Jahr 2013 und den Titel in der Blancpain-Langstreckenserie ein Jahr darauf.

"Winward-Rückkehr ist emotionale Sache und Privileg"

"Jetzt mit der Startnummer 1 zu Winward Racing zurückzukehren, ist für mich eine emotionale Sache und ein echtes Privileg". Wie er die Chancen auf eine Titelverteidung einschätzt? "Den DTM-Titel zu erringen, war unglaublich schwer", weiß Götz. "Ihn erfolgreich zu verteidigen, wird zweifellos noch schwieriger. Mit Lucas Auer habe ich einen extrem starken Teamkollegen, wir werden uns gegenseitig pushen."

Nicht mehr im DTM-Kader ist neben Juncadella und Ex-HRT-Pilot Vincent Abril auch der Schweizer Winward-Pilot Philip Ellis, der dieses Jahr für das texanische Team in der IMSA-SportsCar-Championship antritt.

Was nun aus Juncadella wird, ist unklar: Der 30-Jährige Katalane, der erst 2021 ein AMG-Comeback in der DTM geschafft hatte, darf sich zumindest Hoffnungen machen, 2022 beim AKKA-Team in der GT-World-Challenge Europe an den Start zu gehen.

Wer ist DTM-Neuling Mikael Grenier?

Grenier hatte hingegen kaum jemand auf dem Schirm: Der Mann aus Quebec, der laut FIA-Ranking Silber-Status hat, sicherte sich Anfang Februar in Kyalami mit Kenny Habuls AMG-Team SunEnergy1 den Pro-Am-Titel in der Intercontinental GT Challenge. Im Vorjahr hatte er mit der US-Truppe bei den 24 Stunden von Daytona Platz zwei in der GTD-Klasse geholt.

Dieses Jahr sah es in Daytona mit Winward sogar nach dem Sieg aus, ehe Probleme mit der Motorhaube den Traum zunichte machten. Und erst vergangenes Wochenende gelangen Grenier zwei Siege in der GT-Am-Klasse beim Auftakt zur Asian-Le-Mans-Serie in Dubai. Man darf nun gespannt sein, ob ihm an der Seite von GT3-Routinier Engel nun in der DTM der Durchbruch gelingt.

