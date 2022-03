Rene Rast ist zurück in der DTM! Der dreimalige Champion absolvierte am Mittwoch und am Donnerstag in Imola seine ersten zwei Testtage, um sich auf das Comeback in der Traditionsserie vorzubereiten. "Am Anfang war es für mich ein bisschen ungewohnt, im GT3-Auto zu fahren, aber mit jeder Runde habe ich mich wohler gefühlt", gab Rast, der sich bei den Rundenzeiten immer mehr steigerte, nach dem Premierentag zu Protokoll.

Audi Sport hatte das Autodromo Enzo e Dino Ferrari von 9. bis 11. März exklusiv gemietet. Abt nutzte die Gelegenheit und war an den ersten zwei Tagen mit zwei Boliden in Karbonoptik und den drei DTM-Piloten Rast, Kelvin van der Linde und Ricardo Feller vor Ort.

Man hatte Glück und kam trotz der Lärmschutzbestimmungen ordentlich zum Fahren, weil neben Abt nur Rosberg, das DTM-Neueinsteigerteam Attempto und eine Audi-Werksabordnung mit je einem Audi R8 LMS, versehen mit dem neuen Evo-Paket, vor Ort waren. Da war es auch kein Problem, dass nicht mehr als vier Boliden mit eingebauten Schalldämpfern gleichzeitig fahren durften.

Rast nach erstem Test: "Immer noch große Umstellung"

Rast kannte zwar den R8 LMS bereits von zahlreichen Langstrecken-Einsätzen und aus dem ADAC GT Masters, doch im Gegensatz zu GT3-Spezialisten wie seinen beiden Teamkollegen lag sein Fokus in den vergangenen Jahren auf den Class-1-Boliden und der Formel E. "Es ist mit Sicherheit immer noch eine große Umstellung, auch Imola kannte ich nicht", gibt Rast, der an beiden Tagen Sonnenschein und Höchsttemperaturen von knapp über zwölf Grad vorfand, zu.

Er müsse noch viel lernen, aber man habe "gute Fortschritte gemacht", so der 35-Jährige. Zudem fühle er sich "sehr wohl", sagt Rast, der mit fast der gleichen Crew wie in der Formel E arbeitet. "Wir haben noch einige Testtage vor uns", verweist er auf den noch ausstehenden Privattest in Portimao und die offiziellen Tests in Hockenheim und Portimao vor dem Auftakt in Portugal. "Hoffentlich können wir dann gut ins neue Jahr starten."

Auch von Teamkollege und Kumpel Kelvin van der Linde gab es für Rast und DTM-Rookie Feller ein Kompliment. "Rene kommt recht schnell auf Speed, Ricardo auch", fiel dem Südafrikaner auf.

Neues Evo-Paket: "Da hat Audi gute Arbeit geleistet"

Doch Rasts Comeback und Fellers Abt-Debüt waren nicht die einzigen Premieren in Imola: Denn während Rosberg mit dem neuen Evo-Paket bereits in Portimao testete, kamen endlich auch Abt und Attempto in den Genuss des Updates, das über einen verbesserten Motor und einen größeren Heckflügel verfügt, während der Diffusor etwas beschnitten wurde.

Arkin Aka, Teamchef der DTM-Neueinsteiger-Truppe Attempto, die mit einem Audi R8 LMS GT3 Evo II und den Piloten Marius Zug, Nicolas Schöll und Alex Arkin Aka direkt von den GT-World-Challenge-Testfahrten in Le Castellet anreiste, zeigt nach den ersten Tests mit dem Update mit dem Daumen nach oben.

"Da hat Audi gute Arbeit geleistet", sagt er im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com'. "Es sieht nicht nur schön aus, sondern das Auto ist jetzt auch für Amateure fahrbarer und gutmütiger geworden." Genau das wollte man damit erreichen, dass der Abtrieb nun nicht mehr so stark vom Unterboden abhängig ist, wodurch die Gefahr eines Strömungsabrisses besteht, sondern vom Heckflügel.

Attempto beginnt Testarbeit für DTM-Einstieg

Und auch das Problem, dass der Bolide aus langsamen Kurven nicht so gut wie die Konkurrenz beschleunigte, scheint behoben: "Man merkt die Zunahme des Drehmoments. Alles in allem ist das Fahren sehr angenehm. All das, was gefehlt hat, scheint jetzt da zu sein", sagt er.

Da Attempto wegen der Anreise aus Frankreich mit drei Stunden Verzögerung am Mittwoch die Testarbeit aufnahm, nutzte man den ersten Tag ausschließlich für Pirelli-Tests für die GT-World-Challenge Europe (GTWCE) und die Piloten Schöll und Aka, ehe ab Mittwochnachmittag Marius Zug für die DTM mit dem Michelin-Reifen testete.

Da das Team an allen drei Tagen vor Ort ist, darf der junge Deutsche auch noch den kompletten Freitag testen. Sein Programm? "Zuerst muss er sich an das Auto gewöhnen, denn er kannte den Audi ja noch nicht", verweist Aka darauf, dass Zug in den vergangenen zwei Jahren in der italienischen GT-Meisterschaft mit dem BMW M6 GT3 fuhr. "Er macht einen guten Job, war in Paul Ricard pfeilschnell und ist auch hier sehr schnell."

Rosberg arbeitet weiter an Qualifying-Schwäche

Und auch das Rosberg-Team, das im Gegensatz zu den anderen Audi-Team bereits vier Testtage in Portimao absolvierte, arbeitet weiter daran, die Schwächen des Vorjahres zu beseitigen. Während Dev Gore am Mittwoch und am Freitag im wie im Vorjahr beklebten Boliden ausrückte, saß Nico Müller am Donnerstag im Auto.

"Der Fokus lag darauf, an unserer Qualifying-Performance zu feilen", erklärt Müller. "Über den Winter ist es das Hauptaugenmerk, dass wir uns da für die Rennen in eine bessere Ausgangslage bringen. Und wenn wir das schaffen, sind wir sehr gut sortiert." Man sei zwar diesbezüglich noch nicht am Ziel, habe aber "ein, zwei Sachen gefunden", so der Audi-Werksfahrer.

"Mit den Daten, die wir gesammelt haben, bin ich guter Dinge, dass unsere schlauen Köpfe, die Ingenieure, da noch den einen oder anderen Schluss draus ziehen können, der uns hoffentlich noch mal einen Schritt weiterbringt." Zudem habe man auch einiges über das Update-Kit des R8 gelernt.