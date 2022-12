Die ADAC-Neuaufstellung der Serien DTM und ADAC GT Masters hat in der GT3-Szene viel Staub aufgewirbelt: Viele Teams fürchten, dass das ADAC GT Masters als Rahmenserie der DTM auch für Sponsoren an Attraktivität verliert, während die schwierig zu finanzierende DTM mit Profis und einem Fahrer pro Auto die klare Nummer 1 ist.

Audis Kundensport-Chef Chris Reinke ist der Meinung, dass diese Verschiebung eine Gefahr darstellt. "Die GT3-Szene erfreut sich enormer Beliebtheit, was auf soliden Kundensportmodellen basiert. Zugleich droht die Kategorie Opfer ihres eigenen Erfolges zu werden", warnt Reinke im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com'.

Die DTM spiele dabei ebenfalls eine Rolle. "Das hat sich abgezeichnet, seit Profi-Rennserien im GT3-Bereich initiiert wurden. Auch die Umstellung der DTM auf das GT3-Modell hat dazu beigetragen, diesen Geist aus der Flasche zu entlassen."

"Entfernen uns von der Grundidee des Kundensports"

Auch durch die aktuelle Weiterentwicklung durch den ADAC entferne man sich "von der Grundidee des Kundensports - aber die Entwicklungen der Zeit sind nicht aufzuhalten", meint Reinke, der aber nicht ausschließt, dass sich dadurch auch Möglichkeiten ergeben könnten.

"Zyklisch wiederkehrende Amplituden im weltweiten GT-Sport der letzten Dekaden bestätigen, dass eine solche Logik auch Raum für Weiterentwicklungen und Neupositionierungen zulassen, die wir durchaus auch als Chance sehen. Wir sind mit unserem breitaufgefächerten Produktangebot gut dafür aufgestellt", sagt er.

Aber wie steht Reinke dazu, dass der ADAC am DTM-Konzept mit einem Fahrer pro Auto festhält? "Aus meiner Sicht wären rund um die Marke DTM viele Einsatzformeln möglich gewesen", so Reinke, für den langfristige Stabilität im Vordergrund steht.

DTM als schwieriger Spagat für den ADAC

"Es muss zum einen ein begreifbares Format für die Akzeptanz beim Publikum geben, zum anderen muss das kommerzielle Potenzial für die Finanzierbarkeit des Sports langfristig abgesichert werden. Diese bereits in der Vergangenheit nicht immer einfach zu erzielende Balance muss in der Zukunft ein Schwerpunkt sein", ist ihm bewusst, dass der ADAC bei der DTM mit einem schwierigen Spagat konfrontiert ist.

"Mit der neuen Formel, in der DTM nur noch Profi-Piloten in den Rennwagen starten zu lassen, ist die Ära einer neuen kommerziellen Struktur bestätigt. Wie diese Struktur in Zukunft von den operierenden Teams aufgenommen und langfristig zu stabilem kommerziellem Erfolg geführt werden kann, kann uns nur die Zeit zeigen", ist für ihn noch offen, ob der ADAC in Hinblick auf die DTM auf das richtige Konzept setzt.

Dass der breit aufgestellte ADAC mit seiner Erfahrung und Struktur mit der DTM die "die stärkste Marke im deutschen Automobilsport" übernimmt, begrüße man bei Audi aber "sehr", stellt Reinke klar.

Reinke: "DTM-Endurance-Vorschlag hat mich überrascht"

Aber wie sieht Audis Kundensport-Chef die vom ADAC präsentierte, aber möglicherweise nicht endgültige Lösung, das ADAC GT Masters in der DTM Endurance mit den LMP3-Prototypen aus dem Prototype-Cup Germany zusammenzulegen?

"Der aktuelle Vorschlag für das Format DTM Endurance hat auch mich überrascht", gibt er zu. "Ich sehe dennoch in diesem Zusammenhang eine aktive Dialogkultur zwischen dem ADAC, den Partnern, den Teams und den Herstellern, bei der der Fokus ganz klar darauf liegt, Lösungen zu finden", lobt er den ADAC dafür, um eine gute Lösung bemüht zu sein.

Die Kritik und Unzufriedenheit der Audi-Teams Land und Car Collection am Format könne er aber teilweise nachvollziehen. "Letztendlich respektiere ich jede Meinung unserer Kunden, denn sie betreiben den Sport. Und in den allermeisten Fällen kann ich deren Standpunkt auch nachvollziehen, auch wenn ich sie nicht in Gänze zu jedem Zeitpunkt teile", so Reinke.

"Es ist eine enorme Anforderung, so spät im Jahr langjährige Geschäftsmodelle etablierter Teams in Frage zu stellen. Gemeinsam hoffen wir, dass eine Einsatzformel erschaffen wird, die für unsere Kunden, Kooperationspartner und für uns als OEM langfristig eine erfolgreiche Zukunft sichert. Kurzfristig stehen wir also vor schwierigen Aufgaben, um langfristig eine bessere Zukunft für alle zu schaffen."