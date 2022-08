Zum Start in den DTM-Samstag am Nürburgring wird dichter Nebel zum Spielverderber. Das Qualifying wurde abgesagt. Über die Startaufstellung im Rennen (ab 13 Uhr live auf ProSieben und im Stream auf ran.de) entscheidet deshalb die Fahrerwertung. Auch die Rennpremiere von Moderator Matthias Killing beim BMW M2 Cup verschiebt sich auf Sonntag (So., ab 11:10 Uhr live im Stream auf ran.de).