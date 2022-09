München - David Schumacher musste zuletzt viel einstecken. Nachdem er am Nürburgring bei einem Überholversuch Rene Rast von hinten umdrehte, bekam er viel Kritik.

"Das hat nichts mehr mit professionellem Fahren zu tun. Die sollten vielleicht erstmal in den Nachwuchsserien Erfahrung sammeln, bevor sie in der DTM fahren", ärgerte sich Rast am ran-Mikrofon über das ungestüme Verhalten von David Schumacher.

Clemens Schmid teilte ebenfalls gegen den Sohn von Ralf Schumacher aus: "Man hat das Gefühl, gewisse Namen werden nie bestraft. Schumacher randaliert jedes Rennen - und das bleibt immer straffrei."

David Schumacher kritisiert Mirko Bortolotti

Im Gespräch mit ran hat sich David Schumacher vor dem sechsten Rennwochenende der DTM in Spa (live auf ProSieben und ran.de) zu den Vorwürfen geäußert und gibt sich zunächst einsichtig: "Es war mein Fehler. Ich habe eine Lücke gesehen, die sich dann zugeschmissen hat."

Die Kritik kann er allerdings nicht nachvollziehen: "Rene meinte, ich sollte in eine Nachwuchsserie gehen. Das habe ich in der Formel 3 jetzt gemacht. Und schau' an: Ich kam in beiden Rennen ohne Kontakt an und habe Positionen gut gemacht. Jetzt ist die Frage: Liegt es an mir oder vielleicht an anderen auf der Strecke?"

Kritik hätte laut Schumacher eher ein anderer Fahrer verdient, konterte er die Schmid-Aussage: "Ich weiß nicht, warum er meinen Namen genommen hat und nicht den seines Teamkollegen. Mirko Bortolotti hat von mehr Leuten bisher das Rennen zerstört."

