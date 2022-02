Nach zahlreichen Bekanntgaben in der vergangenen Woche sind nun 24 Boliden für die DTM-Saison 2022 offiziell bestätigt . Damit deutet sich für die kommende Saison - zumindest für die Ära seit der Neugründung im Jahr 2000 - ein Rekord-Starterfeld an, denn es zeichnen sich weitere Nennungen und Überraschungen ab.

Und es könnte durchaus sein, dass das Feld noch auf satte 30 Starter anwächst, nachdem im Vorjahr im ersten GT3-Jahr 19 Boliden als Fixstarter dabei waren. Was die DTM-Fans noch erwarten dürfen?

Laut Informationen von 'Motorsport-Total.com' soll Ralf Schumachers Sohn David Schumacher auf dem Weg in die DTM sein und bei Winward in einem zusätzlichen Fahrzeug auftauchen.

David Schumacher testete Mercedes bereits

Schumacher, der 2021 in seiner zweiten FIA-Formel-3-Saison bei Trident auf Gesamtrang elf kam, tauchte bislang bei der Vergabe der Cockpits für 2022 weder in der Formel 3 noch in der Formel 2 auf. Und die Topplätze sind großteils bereits vergeben.

Der 20-Jährige hatte bereits Ende letzten Jahres seine Fühler in Richtung DTM ausgestreckt, als er am 11. November beim Young-Driver-Test der AMG-Teams in Le Castellet einen Mercedes-AMG GT3 des HRT-Teams testete.

T3 Motorsport: Ein Lamborghini in der DTM am Start

Auch die Dresdner T3-Truppe um Jens Feucht hat sein DTM-Programm für die Saison 2022 noch nicht bekanntgegeben. Da man dieses Jahr in der DTM nicht in den Genuss von Lamborghini-Werksunterstützung kommt, wurde es zur Herkulesaufgabe, die Finanzierung dennoch hinzubekommen.

Es sieht aber laut Informationen von 'Motorsport-Total.com' gut aus, dass das Team einen Lamobrghini Huracan GT3 Evo an den Start bringt. Wer hinterm Steuer sitzen wird? Die Britin Esmee Hawkey, die erst vor zwei Tagen auf 'Instagram' ein Video postete, wonach eine Bekanntgabe über ihre Pläne für 2022 kurz bevorstehe, darf sich Chancen auf einen Verbleib beim Team ausrechnen.

Aber auch der deutsche Lamborghini-Youngster Maximilian Paul, der bereits im Vorjahr im ADAC GT Masters an den Start ging und bei seinem DTM-Gaststart in Spielberg gute Figur machte, ist ein heißer Kandidat.

Warum es bei AF Corse so lange dauert

Welche weiteren Bekanntgaben zu erwarten sind? Jene von AF Corse ist mehr als überfällig. Obwohl es zuletzt immer wieder Gerüchte gab, der DTM-Start der Ferrari-Truppe in der Saison 2022 wäre noch nicht gesichert, ist der Einsatz der zwei von Red Bull unterstützten Ferrari 488 GT3 Evo absolut fix. In Hinblick auf ein drittes Auto sieht es hingegen wie schon im Vorjahr nicht gut aus.

Warum man seit Monaten vom Team von Amato Ferrari nichts hört? Das hat mit der komplizierten Fahrerwahl zu tun. Die Red-Bull-Junioren sind durch zahlreiche Terminüberschneidungen mit der DTM verhindert, weshalb nun doch Nick Cassidy wieder ein Thema sein soll. Der Neuseeländer, der auch in der WEC für AF Corse antritt und in der Formel E für Virgin fährt, würde aber bei zwei Wochenenden fehlen, weshalb er eine Vertretung bräuchte und kein Titelkandidat ist.

Aston-Martin-Chance lebt nach wie vor

Daher bräuchte man zumindest im anderen Cockpit einen Piloten, der alle acht Wochenenden bestreitet und das Zeug hat, um die Meisterschaft zu fahren. Ein Anforderungsprofil, das es Helmut Marko nicht als einfach macht.

Und dann wäre da noch der Name Aston Martin, der auch in der DTM immer wieder für Spekulationen sorgt. Tatsächlich gibt es nach wie vor Bemühungen, den Vantage GT3 2022 in die Startaufstellung zu bringen, wodurch das Feld auf sieben Marken anwachsen würde. Die Zeit drängt allerdings, denn in sieben Wochen steigt bereits der Testauftakt für die Saison 2022.

