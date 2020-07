München - Timo Scheider spricht den DTM-Fans aus der Seele, bevor am 1. und 2. August live in SAT.1 und auf ran.de die neue Saison mit Vollgas Fahrt aufnimmt.

"Ich will eine geile Meisterschaft sehen, mit vielen unterschiedlichen Siegern", sagt der SAT.1-Experte im neuen ran racing Motorsport-Podcast.

Moderator Matthias Killing wendet sich mit einem Versprechen an die Fans: "Wir werden mit der ran racing-Familie versuchen, euch die geilstmöglichen Übertragungen zu bringen. Wir gehen so nah ran, wie wir dürfen. Mit der Nase in den Motor wird wohl erst einmal nicht mehr möglich sein, aber wir arbeiten daran, dass wir da ganz schnell wieder hinkommen. Wir versuchen, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten das Bestmögliche zu machen, um geilen Sport zu übertragen."

Scheider: "Bringt das Wochenende vorbei, denn es muss jetzt endlich losgehen."

Das wird es am Samstag. Damit Ihr keine Minute verpasst, haben wir für euch alle Informationen zu den Übertragungen am Rennwochenende zusammengetragen.

Die Trainingsessions:

Wichtig zu wissen: Spa ist eine Zwei-Tages-Veranstaltung. Bedeutet: Es gibt nur eine Trainingssession, und die steigt am Samstagmorgen ab 9:00 Uhr.

Für Teams und Fahrer heißt das: Sie haben nur einen "Schuss", um sich bestmöglich auf den Ernst des Wochenendes vorzubereiten. Wer hier Fehler beim Setup macht, hat kaum mehr eine Möglichkeit, das Ruder im Laufe der beiden Tage noch herumzureißen.

Die 45 Minuten lange immens wichtige Abstimmungsarbeit könnt ihr ab 8:55 Uhr im Livestream auf ran.de und auf der ransport-Facebook-Seite verfolgen!

Die Zeiten des freien Trainings findet Ihr im Datencenter auf ran.de >>

Die Qualifyings:

Die Zeitenjagd bestimmt die Startaufstellung, und bringt für die drei Erstplatzierten zudem bereits Punkte. Das Qualifying beginnt am Samstag um 10:55 Uhr, am Sonntag um 10:45 Uhr. Beide Sessions werden im Livestream ran.de und auf der ransport-Facebook-Seite übertragen.

Die Zeiten der Qualifyings findet Ihr im Datencenter auf ran.de >>

Die Rennen:

Die DTM-Übertragung in SAT.1 beginnt in Spa an beiden Tagen um 12:55 Uhr, die Rennen um 13:30 Uhr. Am Mikrofon ist Kult-Kommentator Eddie Mielke, ihm zur Seite steht in Timo Scheider ein versierter Ex-DTM-Pilot. Moderatoren sind Andrea Kaiser und Matthias Killing.

Das Rennen läuft auch im Livestream auf ran.de. Special der Online-Übertragung: Im Stream gibt es keine Werbung.

Die Ergebnisse der Rennen und den Gesamtstand in der Fahrerwertung findet Ihr im Datencenter auf ran.de >>

Die Übertragungszeiten in der Übersicht:

Samstag

08:55 Uhr: 1. Freies Training im Livestream auf ran.de und der ransport-Facebook-Seite

10:30 Uhr: Qualifying Rennen 1 im Livestream auf ran.de und der ransport-Facebook-Seite

12:55 Uhr: Rennen 1 in SAT.1, im Livestream auf ran.de

Sonntag

10:30 Uhr: Qualifying Rennen 2 im Livestream auf ran.de und der ransport-Facebook-Seite

12:55 Uhr: Rennen 2 in SAT.1, im Livestream auf ran.de

Die DTM ab dem 1. August live in SAT.1 und auf ran.de.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.