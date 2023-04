ServusTV hat für die kommenden drei Jahre die Rechte an der DTM erworben. Im TV werden an den acht Rennwochenenden jeweils Highlights übertragen, zudem können Motorsportfans die Rennen im Livestream über die App ServusTV On verfolgen. Dies teilte der Serienbetreiber ADAC am Donnerstag mit. Bereits im Februar hatte der ADAC bestätigt, dass die Rennen weiterhin bei ProSieben zu sehen sein werden.

Bei ServusTV On werden zudem die Rennen des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany übertragen. Saisonstart der DTM ist am 26. bis 28. Mai in Oschersleben, das GT Masters startet in Hockenheim (9. bis 11. Juni).