Endlich ist es soweit: Die DTM startet kommendes Wochenende am 30. April nach zwei noch ausstehenden Testtagen in Portimao in Portugal in ihre 36. Saison - die zweite als GT3-Serie. Und zwar mit einem Rekord-Starterfeld und zahlreichen anderen Highlights.

Wir haben in einer Fotostrecke zusammengefasst, warum sich die Fans dieses Jahr wie selten zuvor auf die DTM-Saison freuen dürfen und warum man die acht Wochenenden der DTM dieses Jahr auf keinen Fall verpassen darf.

Auch Mike Rockenfeller, der dieses Jahr nach 15 aktiven DTM-Saisons erstmals als TV-Experte agiert, gratuliert DTM-Boss Gerhard Berger. "In diesen Zeiten ist es im Motorsport nicht einfach, ein volles Feld zusammenzubringen", sagt der 38-jährige Ex-Champion im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com'. "Ich glaube also an eine gute Zukunft, sie müssen jetzt einfach so weitermachen."

Dabei sah es nach dem Herstellerausstieg von Audi und in der Folge von BMW im Jahr 2000 alles andere als gut aus. "ich war aber zuversichtlich, sobald sich Gerhard Berger entschieden hat, GT3 zu machen, denn wir wissen, wie schwierig es für die DTM war zu überleben."

Das aktuelle Feld sei "ein guter Mix aus Werksfahrern und Privatiers", sagt Rockenfeller. "Auf einem sehr guten Niveau." Hoffentlich sehe man dieses Jahr "viele Sieger und eine Meisterschaft, die schwierig zu gewinnen ist".