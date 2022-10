München – Fehlt Gerhard Berger beim großen Showdown der DTM-Saison 2022 an diesem Wochenende (live auf ProSieben und ran.de) in Hockenheim? Der Österreicher hat Corona, wie er in einem "Bild"-Interview verriet.

Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, bestätigte die ITR auf Nachfrage.

Seine Anwesenheit beim Finale ist abhängig vom Testergebnis, Berger hat geplant, am Freitag anzureisen. Im Worst Case muss der 63-Jährige den Fünfkampf um den Titel vom heimischen Sofa aus verfolgen.

Fünf Fahrer liegen 16 Punkte auseinander

Sheldon van der Linde (Schubert BMW, 130 Punkte), Lucas Auer (Winward Mercedes-AMG, 119 Punkte), Rene Rast (Abt Audi, 118 Punkte), Thomas Preining (Team Bernhard Porsche, 116 Punkte) und Mirko Bortolotti (GRT Lamborghini, 114 Punkte) liegen vor den letzten beiden Rennen ganze 16 Punkte auseinander.

Wer ist Bergers Titelfavorit? "Vom Herzen her natürlich Lucas Auer, der ist mein Neffe", sagte Berger der "Bild".

"Aber ich bin Profi. Der Führende, Sheldon van der Linde, ist ein sensationeller Typ. Rene Rast – klasse, wie der sich zurückgekämpft hat. Thomas Preining ist enorm stark unterwegs. Und der aktuell Fünfte, Mirko Bortolotti, ist absolut ein Titel-Kandidat. Ich wünsche mir einen Meister, über den wir uns alle freuen, verdient haben sie es alle."

