Jetzt ist es offiziell: Nachdem das neue Mercedes-AMG-DTM-Team Landgraf bereits die pinke BWT-Lackierung präsentiert hat, hat man nun auch das Design von Maro Engel präsentiert. Der Mercedes-AMG-Werksfahrer, der im Vorjahr noch für GruppeM am Start war, wird dieses Jahr im Mann-Filter-Design an den Start gehen.

Damit wird die "Mamba", mit der das Team im Vorjahr durch Raffaele Marciello im ADAC GT Masters den Titel holte, erstmals auch in der DTM um Siege und - wenn es nach Wunsch der Truppe aus Gensingen geht - auch um den Titel kämpfen.

"Es ist einfach toll, dass nun die 'Mamba' als absoluter Publikumsmagnet im Starterfeld der DTM vertreten ist", freut sich Teamchef Klaus Landgraf. "Vor allem nach solch einem gelungenen Jahr in der internationalen Deutschen GT Meisterschaft wie 2022."

Überraschend ist allerdings, dass diese Saison Teamneuling Jusuf Owega, der bei Landgraf die Juniorenrolle innehaben wird, mit dem pinken Fahrzeug unterwegs sein wird, in dem im Vorjahr bei GruppeM noch Engel saß.

Die beiden Landgraf-Boliden werden bereits am kommenden Wochenende in Spielberg beim offiziellen DTM-Test in Aktion sein. Allerdings wird Engel wie die beiden BMW-Werksfahrer Sheldon van der Linde und Marco Wittmann am Samstag noch am dritten Lauf zur Nürburgring-Langstreckenserie NLS teilnehmen, ehe sie am Samstagabend von der Eifel nach Österreich zum Red-Bull-Ring reisen.

Die "Mamba" wird aller Voraussicht nach also erst am Sonntag erstmals auf die Strecke gehen, wenn kein Ersatzmann für Engel einspringt. Der Kölner DTM-Neuling Owega wird hingegen den kompletten Test bestreiten und schon am Samstag die Testarbeit für die DTM-Neueinsteiger verrichten.