von Mike Stiefelhagen

Aufatmen bei WINWARD-Mercedes und dem Umfeld des DTM-Piloten Lucas Auer. Der letztjährige Vize-Champ zog sich im Januar beim Daytona-Rennen Brüche an der Lendenwirbelsäule zu.

Nach ersten positiven Reha-Erlebnissen blieb trotzdem unklar, ob der Österreicher bis zum Saisonstart in Oschersleben (live auf ProSieben und ran.de) Ende Mai fit wird. Jetzt die Aufklärung

Mercedes-Pressekonferenz: Auer fühlt sich fit für DTM-Start

In einer Medienrunde mit Lucas Auer sprach der DTM-Pilot über seine schwierige Zeit nach der Verletzung: "Nach dem Unfall habe ich zwei Wochen in Amerika verbracht und habe dann mit WINWARD ein Team, welches mich in meiner Verletzung total unterstützt. Seitdem habe ich intensiv an meinem Körper in der der Reha gearbeitet. Zum Beispiel versuchte ich mich erstmals im Kart-Racing, ehe ich wieder in ein GT-Auto steigen wollte. Letzte Woche war ich dann erstmals wieder in so einer Maschine und es fühlte sich gut an. Ich habe in der gesamten Zeit viel über mich und meinen Körper gelernt. Das war so gesehen auch interessant."

Auer fuhr dann fort und verkündete die guten Neuigkeiten: "Bedeutet ich fühle mich selbstbewusst und fit genug und werde in Oschersleben an den Start gehen. Ich bin bereit, wieder ans Limit zu pushen und habe mich Stück für Stück in den vergangenen Wochen herangekämpft."

Der DTM-Saisonstart ist am Wochenende des 26. bis 28. Mai in Oschersleben (live auf ProSieben und ran.de).