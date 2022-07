Nürnberg/München - Ausgerechnet am 27. Geburtstag endet die Pechsträhne von AF-Corse-Ferrari-Pilot Felipe Fraga: Der Brasilianer sicherte sich beim Sonntagsrennen auf dem Norisring von der Pole Position seinen ersten DTM-Sieg - es ist auch der erste Ferrari-Sieg der Saison. Sein Triumph war in einem im Vergleich zum Vortag sehr kontrollierten Rennen ohne gröbere Zwischenfälle nie gefährdet.

Das Rennen lief im Vergleich zum Crashfest vom Samstag ohne Zwischen- und Unfälle ab, allerdings auch mit zwei Fahrzeugen weniger als noch im ersten Rennen. Fraga wusste seine Pole Position zu nutzen: Am Start übernahm der Brasilianer die Führung.

Danach blickte Fraga nie mehr zurück: Er fuhr sich ein kleines Sicherheitspolster von zwei, drei Sekunden auf seine Verfolger heraus und verwaltete dieses souverän. Nach einem reibungslosen Boxenstopp der AF-Corse-Truppe war der Rennsieg vorprogrammiert.

Fraga brachte das Rennen souverän nach Hause und darf sich nicht nur über seinen ersten DTM-Sieg freuen. Es ist gleichzeitig auch der erste DTM-Sieg eines Brasilianers seit knapp neun Jahren. 2013 war es Augusto Farfus, der für BMW in Zandvoort triumphierte.

Mirko Bortolotti hat Rene Rast im Griff

Mirko Bortolotti verteidigte seinen zweiten Startplatz bis ins Ziel. Nur einmal schien dieses Ergebnis ein klein wenig gefährdet zu sein, nämlich als Rene Rast nach seinem Boxenstopp mit Hilfe der schnellsten Runde dem Lamborghini-Piloten ein wenig näher kam.

Doch Bortolotti hatte seinen Verfolger im Griff. Der Grasser-Lamborghini-Pilot und der Abt-Audi-Fahrer zählen als Zweit- und Drittplatzierte zu den großen Gewinnern des Tages. Bortolotti setzt sich in der Gesamtwertung mit 88 Punkten in Front. Und Rast ist als Gesamtdritter mit 79 Zählern quasi in direkter Schlagdistanz im Meisterschaftskampf.

Sheldon van der Linde hingegen ist seine Gesamtführung los. Der Schubert-BMW-Fahrer sah am Sonntag zwar die Zielflagge, überquerte den Zielstrich jedoch außerhalb der Punkteränge. Nach Platz 15 bleibt der Südafrikaner als Gesamtzweiter bei 80 Punkten stehen.

Wittmann verliert Norisring-Podium an der Box

Marco Wittmann lag mit seinem Walkenhorst-BMW vor der Boxenstopprunde auf dem dritten Rang und behauptete diesen auch souverän. Ein verpatzter Boxenstopp sorgte jedoch dafür, dass der Lokalmatador die Podiumsplatzierung an Rast verlor.

Durch SSR-Porsche-Pilot Dennis Olsens fünften Platz und Champion Maximilian Götz' sechsten Platz im Winward-Mercedes landeten sechs Marken auf den ersten sechs Plätzen. Siebter wurde Fragas Teamkollege Ayhancan Güven, vor Luca Stolz (HRT-Mercedes #4), Thomas Preining (Bernhard-Porsche #24) und Maro Engel (Winward-Mercedes #88).

Die DTM-Saison 2022 hat mit dem Sonntagsrennen auf dem Norisring die Halbzeit erreicht. Nach der Sommerpause geht es am letzten August-Wochenende am Nürburgring weiter.

