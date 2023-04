"Nachwuchs" für ran racing: In der Saison 2023 fährt auch der Porsche Carrera Cup Deutschland auf ProSieben und ran.de. Denn unmittelbar vor den Rennen der DTM wird das Magazin "ran racing – Porsche Carrera Cup Deutschland" ausgestrahlt.

Alle Rennen der Serie finden im Livestream auf ran.de statt.

Im Rahmen der Sendung gewährt ran nicht nur interessante Einblicke in die Serie, sondern zeigt auch die Highlights der insgesamt 16 Rennen der 34. Saison der Traditionsrennserie rund um den 510 PS starken Porsche 911 GT3 Cup.

Das erste Magazin wird am Sonntag, den 28. Mai ab 12:55 Uhr gezeigt, wenn die DTM in Oschersleben in ihre neue Saison (die DTM 2023 live auf ProSieben und ran.de) startet.

Dann ist in "ran racing – Porsche Carrera Cup Deutschland" vor allem der Auftakt des Porsche Carrera Cup Deutschland in Spa (27. bis 29. April) das zentrale Thema. Die Uhrzeit könnt Ihr Euch merken: Startzeit für das Magazin ist immer um 12:55 Uhr! Das erste Rennen am Freitag und das zweite Rennen am Samstag könnt ihr live im Stream auf ran.de besuchen.

Sechs Rennwochenenden im Rahmen der DTM

Sechs der insgesamt acht Rennwochenenden des Porsche Carrera Cup Deutschland mit Rennen am Samstag und Sonntag finden 2023 im Rahmen der DTM statt. Motorsport-Fans bekommen in "ran racing – Porsche Carrera Cup Deutschland" also gleich zwei Mal pro Wochenende die Höhepunkte der Rennen schon kurz nach dem Fallen der Zielflagge serviert.

Porsche Carrera Cup Deutschland und DTM - das passt, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Für die Fahrer ist der Porsche Carrera Cup Deutschland eine ideale Aufstiegsmöglichkeit, für Porsche eine erfolgreiche Talentschmiede. Fünf aktuelle DTM-Piloten (Thomas Preining, Dennis Olsen, Ayhancan Güven, Laurin Heinrich und Christian Engelhart) sind in der Vergangenheit im Porsche Carrera Cup Deutschland an den Start gegangen.

Deshalb lohnt sich ein Blick auf die aktuelle Generation. "Das Teilnehmerfeld mit jungen Debütanten und Fahrern mit großer Markenpokal-Erfahrung verspricht packende Action ab der ersten Kurve", sagte Alexander Pollich, Geschäftsführer der Porsche Deutschland GmbH: „Dazu freue ich mich, dass ProSieben unsere neue TV-Heimat ist und uns eine reichweitenstarke Plattform bietet. Mit den Live-Übertragungen der DTM sowie der Formel E zählen bereits zwei internationale Top-Serien zum Programm des Senders."

Starkes Starterfeld

Das Starterfeld kann sich sehen lassen, insgesamt sind 32 Autos mit Piloten aus zwölf Nationen dabei. Als zweimaliger Champion und letztjähriger Vizemeister startet Larry ten Voorde (Niederlande/Team GP Elite) und peilt dabei Titel Nummer drei an.

Zu seiner Konkurrenz zählen neben Porsche-Junior Bastian Buus (Allied-Racing) aus Dänemark auch der Meister des Porsche Carrera Cup Benelux Harry King (Großbritannien/Allied-Racing), sowie der Deutsche Leon Köhler (Huber Racing), der nach seinem Vizetitel aus der Saison 2021 noch eine Rechnung offen hat. Auch die beiden schnellen Niederländer Loek Hartog (Team GP Elite) und Morris Schuring (Fach Auto Tech) gesellen sich zum Favoritenkreis.

Mit der Rookie- und ProAm-Klasse gibt es neben der Gesamtwertung noch zwei weitere Kategorien, in der die Fahrer gegeneinander antreten. Bei den Rookies sind in diesem Jahr neun talentierte Youngster aus sechs Nationen am Start. In der ProAm-Wertung gehören der Bulgare Georgi Donchev (ProfilDoors by Huber Racing), Sören Spreng (Deutschland/GP Elite) und Ahmad Alshehab (CarTech Motorsport Bonk) aus Kuwait zu den Titelanwärtern.

Rennkalender Porsche Carrera Cup Deutschland 2023

27.04.-29.04.2023, Circuit de Spa-Francorchamps (FIA WEC), Rennen 1+2

10.06.-11.06.2023, Hockenheimring ("Festival of Dreams"), Rennen 3+4

23.06.-25.06.2023, Circuit Zandvoort (DTM), Rennen 5+6

04.08.-06.08.2023, Nürburgring (DTM), Rennen 7+8

18.08.-20.08.2023, Lausitzring (DTM), Rennen 9+10

08.09.-10.09.2023, Sachsenring (DTM), Rennen 11+12

22.09.-24.09.2023, Red Bull Ring (DTM), Rennen 13+14

20.10.-22.10.2023, Hockenheimring (DTM), Rennen 15+16