Manthey EMA hat den DTM-Fans zwei bunte Eier ins Nest gelegt: Der von der Nürburgring-Nordschleife bekannte Publikumsliebling "Grello" kommt in die DTM!

Am Ostersonntag präsentierte das Team aus Meuspath, das in diesem Jahr in Kooperation mit dem australischen Rennstall EMA in der DTM an den Start gehen wird, das Design seiner beiden Porsche 911 GT3 R für die Saison 2023 - und setzt dabei auf die markante gelb-grüne Lackierung.

Genauer gesagt wird Thomas Preining mit "Grello" an den Start gehen. Das Fahrzeug mit der Startnummer 91 trägt die überwiegend gelbe Lackierung, mit der Manthey seit vielen Jahren bei den Rennen der Langstreckenmeisterschaft Nürburgring (NLS) und beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring an den Start geht. 2021 hatte das Team mit diesem Design zuletzt das 24h-Rennen gewonnen.

Teamkollege Dennis Olsen fährt mit der Startnummer 90 in einem ähnlichen Design, bei dem jedoch die grünen Elemente überwiegen. Auch diese Lackierung hat Manthey bereits in der Vergangenheit auf der Nordschleife eingesetzt. In Anlehnung an "Grello" wurde das Auto von den Fans "Greeno" genannt. 2018 triumphierte Manthey mit diesem Design beim 24h-Rennen.

Am kommenden Wochenende (15./16. April) gehen die beiden auffälligen Manthey-EMA-Porsche bei den offiziellen Testfahrten der DTM auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg erstmals auf die Strecke.

Manthey EMA testet an beiden Tagen in Spielberg und hat deshalb auf die Teilnahme am parallel stattfindenden dritten Saisonlauf der NLS am 15. April verzichtet. Einige Fahrer werden hingegen am Samstag auf dem Nürburgring fahren und erst am Sonntag in Österreich testen.

Der Startschuss zur DTM-Saison 2023, die acht Veranstaltungen mit je zwei Rennen umfasst, fällt vom 26. bis 28. Mai in Oschersleben. Eine Woche zuvor wird Manthey EMA mit "Grello" beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring an den Start gehen.