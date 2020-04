München - Wie schnell kann sich Ex-Formel-1-Pilot Robert Kubica auf die DTM einstellen? Das ist die große Frage vor der DTM-Premiere des ART-BMW-Neuzugangs. "Ganz einfach wird es mit Sicherheit nicht", glaubt DTM-Meister Rene Rast gegenüber 'ran.de'.

"Das DTM-Auto ist sehr speziell. Vor allem den Reifen über eine Renndistanz zu verstehen, ist nicht einfach. Und wenn wir keinen Test haben sollten, dann wird es noch schwieriger für ihn." Denn noch ist unklar, ob der für Mitte März geplante ITR-Test in Hockenheim, der wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt wurde, nachgeholt wird.

Werden die Reifen für Kubica zum Stolperstein?

Komplettes Neuland ist der BMW M4 für Kubica trotzdem nicht, denn der Pole saß beim Young-Driver-Test Mitte Dezember in Jerez immerhin zwei Tage in seinem neuen Auto. "Von der Rundenzeit auf eine Runde war er wirklich stark, da war er vorne mit dabei", spricht Rast Kubica ein Kompliment aus. "Dann ist es aber die Frage, wie es über eine Renndistanz aussieht. Kann er die Reifen wirklich schnell verstehen?"

Die Antwort auf diese Frage ist derzeit noch unklar, dennoch traut ihm Rast auch in den Rennen zu, "dass er vorne mitfährt". Und das, obwohl der 35-Jährige in seinem Comebackjahr bei Williams über ein mickriges Pünktchen nicht hinauskam und stets am Ende des Feldes zu finden war. Man hat ihn nicht wirklich gesehen. Das wirkte fast lächerlich, wo er da herumgefahren ist", fällt auch dem Audi-Piloten auf.

Dennoch sei er sicher, dass Kubica nach wie vor "ein richtig guter Rennfahrer ist, denn in der Vergangenheit war er das Megatalent. Und ohne den Unfall hätte ich ihm auch einen Formel-1-Titel zugetraut. Das Fahren hat er also nicht verlernt. Er wird sich umstellen müssen, aber das wird mit Sicherheit nicht lange dauern."

