Das Team Bernhard von Le-Mans-Sieger Timo Bernhard hat die finale Lackierung präsentiert, mit der man 2022 in die DTM-Saison einsteigen wird. Der in den Farben Blau und Rot gehaltene Porsche 911 GT3 R sieht komplett anders aus als in den vergangenen Jahren im ADAC GT Masters und unterscheidet sich auch grundlegend vom schwarzen Testdesign, das man vor einigen Monaten präsentiert hat.

"Es ist eine deutliche Evolution im Vergleich zum bisherigen Erscheinungsbild", sagt Teamchef Timo Bernhard über das Auto von Porsche-Werksfahrer Thomas Preining. Künftig dominieren ganz klar die beiden Farben Blau und Rot, die nicht nur für die beiden Hauptsponsoren stehen.

Es handelt sich auch um die Ursprungsfarben des Rennstalls, der 2010 als Rallyeteam vom Timo Bernhards Vater Rüdiger Bernhard gegründet wurde. "Rot ist die Lieblingsfarbe meines Vaters, Blau ist mein Favorit", so Timo Bernhard. "Mit dieser super Synergie ist das Design eben nicht nur optisch ein Hingucker, sondern es unterstreicht auch die familiäre Herkunft der Truppe."

Premiere bei Sim-Racing-Event

Neben dem DTM-Porsche werden auch die beiden Porsche 718 Cayman GT4 RS für die DTM-Trophy in diesem Design zu sehen, um den Wiedererkennungswert zu steigern. Erstmals im Einsatz wird es aber auf der virtuellen Bühne sein, denn der E-Sport-Partner-Rennstall Team75 Bernhard by SimRC wird morgen bei den virtuellen 12 Stunden von Sebring erstmals damit antreten.

"Eine Woche später wird dann Thommy Preining unseren Porsche 911 GT3 R beim offiziellen DTM-Test in Hockenheim auf der Strecke zeigen", verweist Bernhard auf den ersten von zwei offiziellen DTM-Tests, der von 4. bis 7. April über die Bühne gehen wird, ehe am Ende noch zwei Testtage in Portimao anstehen.

Testlackierung soll weiter zum Einsatz kommen

Bislang hat sich das Team Mitte Februar an zwei Testtagen in Portimao vorbereitet, wo auch Ende April der Saisonauftakt über die Bühne gehen wird. Zudem war man diese Woche auf dem Lausitzring, wo dieses Jahr das zweite Saison-Wochenende über die Bühne gehen wird. Bei beiden Tests war Einsatzfahrer Preining im Cockpit.

Dabei war der Porsche allerdings in einem schwarzen Carbon-Design zu sehen. Diese "Testlackierung" will man übrigens auch weiterhin einsetzen. "Die zwei Sätze Bodywork für die Rennen brauchen auch immer etwas Zeit, um zu 'refreshen'", verweist Bernhard auf die Wartung. "Wir haben daher einen eigenen Testsatz."

Abgesehen von den Farben gibt es noch einen weiteren Unterschied zur Testlackierung: Beim Design für die Rennsaison sind zu den Hauptsponsoren Paul, einem Technologieunternehmen für Gebäudedigitalisierung, und der KFZ-Überwachungsorganisation KÜS ein paar Sponsorenlogos dazugekommen.