Gute Nachrichten vom Team Bernhard: Die Porsche-Mannschaft von Ex-Le-Mans-Sieger Timo Bernhard, die im Vorjahr mit Thomas Preining ein bärenstarkes DTM-Debütjahr hinlegte, hat es laut Informationen von 'Motorsport-Total.com' geschafft, die Finanzierung für ein zweites Auto sicherzustellen.

Daher darf man davon ausgehen, dass die saarpfälzische Truppe für die DTM-Saison 2023 zwei neue Porsche 911 GT3 R eingeschrieben hat und das Engagement - wie von Bernhard geplant - verdoppeln wird. Der Teamchef wollte dazu auf Nachfrage von 'Motorsport-Total.com' nicht Stellung beziehen.

Da zuerst der US-Markt mit dem neuen Porsche 911 GT3 R bedient wurde und der DTM-Saisonstart erst Ende Mai stattfindet, hat das Team noch keine neuen Boliden erhalten. Interessant wird, mit welchen Fahrern man 2023 an den Start gehen wird. Denn der 24-jährige Österreicher Preining, der 2022 zwei Siege feierte und bis zum Schluss um den Titel fuhr, gilt als heißer Kandidat beim Manthey-Team.

Laurin Heinrich heißer Kandidat bei Bernhard-Team

Sollte Preining wirklich das Team verlassen und die Bernhard-Truppe auch noch ein zweites Fahrzeug einsetzen, dann wären gleich zwei Fahrerplätze zu haben. Einer könnte, wie 'Motorsport-Total.com' aus unterschiedlichen Quellen erfahren hat, an Porsche-Youngster Laurin Heinrich gehen.

Der 21-jährige Würzburger, der 2022 nicht nur Dritter im Porsche-Supercup wurde, sondern im ersten Jahr als Porsche-Junior auch den Titel im Porsche-Carrera-Cup Deutschland holte, zählt ab 2023 zum Porsche-Fahrerpool.

Er hat damit zwar noch nicht den gleichen Status wie zum Beispiel Preining, der Werksfahrer ist, zählt aber zur Kategorie direkt darunter, die bei Porsche auch Vertragsfahrer genannt wird. Und gilt als heißes Talent.

Porsche-Kontingent 2023 in der DTM verdoppelt?

Eine Zusammenarbeit mit dem Team Bernhard würde auch durch die Aktivitäten im Sim-Racing-Bereich gut passen: Denn während Timo Bernhards Rennstall auf den virtuellen Rennstrecken als Team75 Bernhard by SimRC in Kooperation mit einem E-Sport-Topteam antritt, ist auch Heinrich selbst für heutige Rennfahrer überdurchschnittlich aktiv in diesem Bereich.

Wie Porsche dieses Jahr in der DTM vertreten sein wird? Nachdem die Kultmarke im Debütjahr 2022 insgesamt drei Autos stellte, verliert man dieses Jahr das SSR-Performance-Team, das zu Lamborghini wechselt.

Dafür darf man im Porsche-Lager neben den zwei Boliden des Bernhard-Teams mit zwei Manthey-Fahrzeugen - vermutlich wie zuletzt in Bathurst und auf der Nürburgring-Nordschleife in einem gemeinsamen Projekt mit EMA - und zwei 911 GT3 R von Toksport WRT rechnen.

Damit hätte man drei Teams mit insgesamt sechs Fahrzeugen, die den neuen 911 GT3 R einsetzen, in der DTM am Start - und das Kontingent im Vergleich zu 2023 verdoppelt.