Jetzt ist das Porsche-Lineup für die DTM-Saison 2023 komplett: Nach Manthey-EMA und dem Team Bernhard hat nun auch DTM-Neueinsteiger Toksport WRT seine Fahrer auf 'Instagram' bekanntgegeben: Die am Nürburgring ansässige Truppe wird 2023 in der DTM mit Porsche-Vertragsfahrer Christian Engelhart und dem zweimaligen DTM-Trophy-Champion Tim Heinemann an den Start gehen.

Durch den 25-jährigen Heinemann ist es ausgerechnet im Jahr nach der Einstellung der ehemaligen ITR-Nachwuchsserie erstmals gelungen, dass ein DTM-Trophy-Champion den Sprung in die DTM schafft. Der 36-jährige Engelhart war bereits beim DTM-Saisonfinale in Hockenheim bei SSR als Ersatz für Laurens Vanthoor am Start und kehrt nun in die DTM zurück.

Und auch das eigentlich aus dem Rallyesport kommende Team von Seyhun Duru, das seit Jahren an einem DTM-Einstieg arbeitet, wird nun endlich in der Traditionsserie antreten und setzt zwei Porsche 911 GT3 der 2023 ausgelieferten neuen Generation ein.

Ehemaliger ADAC-GT-Masters-Champion fährt 2023 DTM

"Es freut mich, mitteilen zu dürfen, dass ich zu Toksport WRT wechsle, um mit Porsche DTM zu fahren", sagt Engelhart, der im Vorjahr im ADAC GT Masters gemeinsam mit Joos und Teampartner Ayhancan Güven - 2023 übrigens bei Bernhard in der DTM - Vizemeister wurde. Das war allerdings nicht sein größter Erfolg in der Serie, denn 2020 holte er mit Michael Ammermüller und SSR Performance im Porsche sogar den Titel.

"Ich kann es gar nicht erwarten, mich dieser Herausforderung mit der neuen Generation des Porsche 911 GT3 R zu stellen. Wir werden die Zeit bis zum ersten Rennen nutzen, um uns als Team einzugewöhnen, um dann beim Saisonstart gut vorbereitet zu sein", blickt der Ingolstädter bereits nach vorne zum DTM-Auftakt in Oschersleben Ende Mai.

"Mein Dank gilt Toksport WRT und Porsche für das Vertrauen - jetzt ist es Zeit, um aufs Gas zu steigen!", sagt er.

Schwere Geburt bei Tim Heinemann

Sein Teamkollege Heinemann, der von "Mr. DTM" Bernd Schneider unterstützt wird, gilt als schneller Mann, dennoch ist es ihm aber bisher nicht gelungen, sich im GT3-Topbereich so richtig zu etablieren. Das hat auch damit zu tun, dass er kein Geld mitbringt.

Der Sprung in die DTM war für ihn allerdings überfällig, da er bereits 2020 im Premierenjahr der DTM-Trophy im Mercedes-AMG GT4 den Titel holte und diesen Erfolg 2022 im Toyota GR Supra wiederholte. Abgesehen davon wurde er 2021 in der GTC-Race-Serie im Mercedes-AMG GT3 mit dem Space-Drive-System Meister.

Und er hat auch bereits Erfahrung in Porsches GT3-Boliden, da er im Vorjahr in der Nürburgring-Langstrecken-Serie NLS für das Falken-Team am Start war.